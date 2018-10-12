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Bursaspor'un eski golcüsü Tottenham radarına girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, bir dönem Bursaspor'un formasını terleten Cedric Bakambu ile temasa geçti.

12 Ekim 2018 Cuma 12:43
Bursaspor'un eski golcüsü Tottenham radarına girdi

Gol yollarında Harry Kane, Fernando Llorente ve Vincent Janssen'e sahip olan Tottenham, yeni bir santrfor transferi için harekete geçti. Londra ekibi, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ismi gündeme aldı.

L'Est Republican'da yer alan habere göre, golcü transferi yapmayı planlayan Tottenham, Bursaspor'un eski oyuncusu Cedric Bakambu'yu renklerine bağlamak istiyor. Kariyerini Çin'de sürdüren 27 yaşındaki golcü için İngiliz ekibinin transfer zemini oluşturduğu ve Bakambu'yla temasa geçtiği iddia edildi.

40 milyon euroya Çin'e transfer olmuştu

2014-2015 sezonunda Bursaspor'da forma giyen ve yeşil-beyazlı ekip formasıyla attığı 20 golün ardından 7.5 milyon euro'ya Villarreal'e transfer olan Bakambu, 2018'in Ocak ayında 40 milyon euroluk dev bir bonservis bedeliyle Beijing Guoan'ın yolunu tuttu.

23 maçta 25 golü var

Çin'de Beijing Guoan formasıyla harikalar yaratan Bakambu, takımıyla şu ana dek çıktığı 23 maçta 25 gol atıp 2 asist yaptı.

(Goal)

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 12:43
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