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Bursaspor’u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren golü 65 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında atılan 26 gol, 463 bin kez izlendi.

19 Mart 2019 Salı 15:00
Bursaspor’u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren golü 65 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında atılan 26 gol, 463 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Bursaspor-Galatasaray maçı oldu.



Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasının en popüler golü Bursasporlu Diafra Sakho’dan geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında atılan toplam 26 gol, 463 bin kez izlenirken yeşil-beyazlıları Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren gol, 65 bin kez takip edildi.



180 bin kişi izledi


Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Bursaspor-Galatasaray maçı oldu. 3-2 konuk takımın galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 180 bin kişi izledi.



En çok izlenen video: Mane’nin formunu konuşmama gerek yok


Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 26’ncı haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 511 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Mane’nin formunu konuşmama gerek yok’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 3 bin kişi tarafından izlendi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:00
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