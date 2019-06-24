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Bursaspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı

- Kulüp başkanı Mesut Mestan:"Hesapları kitapları bir kenara bıraktık, var gücümüzle nasıl Süper Lig'e çıkarız, onun çalışmasını yapmayı arzu ediyoruz. Tüm enerjimizi buna harcayacağız"

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:29
Bursaspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı


BURSA (AA) - Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da dün yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mestan başkanlığındaki yönetim kurulu ve bağımsız denetleme kurulu başkanlığına seçilen Tayfur Serdar Güllülü için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde mazbata töreni gerçekleştirildi.

Devir teslim törenine önceki başkan Ali Ay'ın yönetimi adına ikinci başkan Cem Öztürk, genel kurul divan başkanı Emre Akçil ve üyeler ile Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç katıldı.

Mazbatasını Akçil'den alan Mestan, kendisi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına bu görevin olağanüstü kongrede verildiğini hatırlattı.

Bu saatten sonra herkesin Bursaspor için çalışmasını arzu ettiklerini belirten Mestan, "Hesapları kitapları bir kenara bıraktık, var gücümüzle nasıl Süper Lig'e çıkarız, onun çalışmasını yapmayı arzu ediyoruz. Tüm enerjimizi buna harcayacağız. Bursaspor hepimizden önemli. Bursaspor'umuzu layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Divan başkanlık kurulu başkanı Sevinç ise Bursaspor'u zor bir sürecin beklediğini vurguladı.

Sevinç, şunları kaydetti:

"Bu zor dönemde bu göreve talip olan, hakikaten başlarını değil gövdelerini taşın altına koyan arkadaşları tebrik ediyorum. Bizlere düşen, tüm Bursa camiası olarak arkalarında durup hep birlikte destek olmak. Bunun bilincinde olunmasını diliyorum. Başarılar dilerim. Ayrıca her şeye rağmen çok spekülasyonlar yapıldı. Geçmiş yönetime de (Hatasız kul olmaz) harcadıkları mesai için teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:29
  1. Bursaspor
  2. Futbol
  3. Mazbata
  4. Mesut Mestan
  5. Tayfur Serdar Güllülü
  6. tören

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