Bursaspor'a Stephane Badji müjdesi

Süper Lig takımlarından Bursaspor'da Anderlecht'ten kadroya katılan ancak Konyaspor maçı öncesi şanssız bir sakatlık geçiren Stephane Badji takıma dönüyor.



Teknik direktör Samet Aybaba'nın oyun sisteminde önemli bir yeri bulunan başarılı ön libero, Rizespor maçına kadar tam anlamıyla hazır olmayı planlıyor. Aybaba'nın hedefi, orta sahayı Aytaç-Badji şeklinde kurup, önlerinde Saivet'i görevlendirmek.



Tecrübeli hoca, Beşiktaş maçında sonradan oyuna girip beraberlik golünü atan Diafra Sakho'yu ise bu kez ilk 11'de oynatmayı planlıyor.