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Bursaspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi mutlu eden dönüş!

Süper Lig'deki ilk maçını Bursaspor ile yapacak olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Roberto Soldado geri dönüyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:05
Bursaspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi mutlu eden dönüş!

Soldado'nun sakatlığını tamamen atlatarak takıma dönmesi ile birlikte sarı lacivertlilerin en büyük problemi olan golcü sıkıntısı sona eriyor.

Yıldız futbolcunun hafta içi oynanacak Benfica rövanşında da takımın en büyük kozu olacağı ifade ediliyor.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Benfica maçında riske edilmeyen Andre Ayew'in Bursaspor kaşısında kadroda olması ancak oyuna ikinci yarıda dahil olması bekleniyor.

AYEW BENFICA MAÇINDA SAHADA OLACAK

Ayew'in salı günü oynanacak Benfica rövanşında ise ilk onbirde olacağı gelen haberler arasında.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 22:05
  1. Fenerbahçe
  2. Bursaspor
  3. Benfica
  4. Andre Ayew

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