Bursaspor ile Galatasaray 100. randevuda

Bursaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de oynayacakları maçla lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 51’e 22 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 28 puanla 15. sırada bulunuyor.







100. randevu

Bursaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 99 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 51 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, yeşil-beyazlılar ise 22 kez rakibini mağlup etti. 26 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan’ın 174 golüne, Timsah 83 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’ndaki maç 1-1 sona ermişti.







Cimbom, Bursa’ya 17 maçtır yenilmiyor

Galatasaray’ın Bursaspor’a karşı son maçlarda üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa olmak üzere oynadığı son 17 resmi müsabakada rakibine yenilmedi. Aslan bu maçlarda 11 kez kazanan taraf olurken, 6 maçta ise berabere kaldı. Bursa ekibi, Galatasaray’a karşı en son galibiyetini 28 Ocak 2012’de sahasında 1-0’lık sonuçla almıştı.







Aldığı yenilgiler deplasmanda

Galatasaray bu sezon deplasmanda 12 maç yaptı. Bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 15 gol atıp, 15 gol yedi. Bu sezon aldığı yenilgilerin hepsini de deplasmanda yaşadı. Cimbom son dış sahada maçında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.







Aslan ligde son 11 maçta 3 puan vermedi

Süper Lig’de son olarak dış sahada Beşiktaş’a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan şansı vermedi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 7 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Antalyaspor’u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.







Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 25 haftada rakip fileleri 52 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar bu performansı ile ligin en çok gol atan takımları arasında bulunuyor. Cimbom’da Mbaye Diagne 22 golle gol krallığında zirvede yer alırken, bu gollerin sadece 2’ini sarı-kırmızılı forma ile kaydetti. Takım içinde ise en golcü isim 11 golle Henry Onyekuru.







Cimbom’da 3 futbolcu sınırda

Galatasaray’da 3 futbolcu Bursaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Christian Luyindama müsabakada sarı kart görmesi halinde ligin 27. haftasında İstanbul’daki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.







Düdük Suat Arslanboğa’da

Bursaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak. Eskişehir bölgesi hakemi olan Arslanboğa, daha önce 11 kez sarı-kırmızılıların oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Suat Arslanboğa’nın yönettiği karşılaşmalarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.