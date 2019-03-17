0553 313 94 23

Bursaspor-Galatasaray maçından notlar

Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre 11 kişilik kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı

17 Mart 2019 Pazar 19:35
Bursaspor-Galatasaray maçından notlar

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 11 kişilik kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta görev alan oyunculardan Emre Akbaba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Ryan Donk'u Bursaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcao, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya ve Muğdat Çelik oturdu.

- Bursaspor'da bir eksik

Bursaspor'un kadrosunda sakatlığı bulunan Tunay Torun yer almadı.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba tarafından kısa süre önce kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Allano Lima'nın yerine Onur Atasayar ilk 11 kişilik kadroda forma giydi.

Yeşil-beyazlı takım ise sahaya Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Onur Atasayar, Umut Meraş, Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan, Shehu, Aytaç Kara ve Sakho'nun yer aldığı 11 kişilik kadroyla sahaya çıktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi hemşire kıyafeti giymiş bir kız çocuğunu kucağına alarak sahaya çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:35
  1. Bursa
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara’daki Kastamonu Günlerine yoğun ilgi
    1. Ankara’daki Kastamonu Günlerine yoğun..
    2. Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    3. MHP ilçe başkanının eşini oğlunun..
    4. İmamoğlu: “Kötü söz konuşanlar..
    5. Yeni Zelandaki saldırıda camı kırarak..
    6. İzmir mitingine kaç kişi katıldı?..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye..
    9. Bakan Kurum: “CHP sürekli takoz olur”
    10. Sekmen: “Erzurum için büyük..
    11. Yıldırım, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret..
    12. Yeni Zelanda saldırganın ailesi ilk..
    13. Maduro sabote edilen barajı ziyaret..
    14. AK Parti'nin Antalya mitingi
    15. Bursaspor-Galatasaray maçından notlar
    16. Bilardo Milli Takımı, dünya şampiyonu
    17. İbrahim Üzülmez: "Bizim için her puan..
    18. Eyüp Arın: "6 puana daha ihtiyacımız..
    19. "İsrail'in Mescid-i Aksa hakkındaki..
    20. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 -..
    21. Sultanbeyli’de yangın paniği
    22. Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı..
    23. Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı
    24. Karabük’te Yeni Zelenda’daki katliam..
    25. "Birlik ve beraberlik için sadece..
    26. GÜNCELLEME - Zimbabve'deki hortum
    27. Gamze Özçelik'ten sert tepki:..
    28. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    29. Liverpool maç fazlasıyla zirvede
    30. Veteranlar maçında kadın hakemler..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu