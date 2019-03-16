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Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursa deplasmanına çıkıyor. Lig ikincisi Galatasaray'ın zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmazken, Bursaspor ise kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

16 Mart 2019 Cumartesi 17:14
Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursa deplasmanına çıkıyor. Lig ikincisi Galatasaray'ın zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmazken, Bursaspor ise kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hakem Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı mücadele 17 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Bein Sports ekranlarında canlı olarak izlenecek olan karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda olacak.

Süper Lig 26. hafta programı

15 Mart Cuma

Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor 

16 Mart Cumartesi

Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor 

16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa 

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 

19:00 Beşiktaş - Göztepe 

17 Mart Pazar

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü 

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir 

19:00 Bursaspor - Galatasaray 

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:14
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