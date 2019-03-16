Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursa deplasmanına çıkıyor. Lig ikincisi Galatasaray'ın zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmazken, Bursaspor ise kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursa deplasmanına çıkıyor. Lig ikincisi Galatasaray'ın zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmazken, Bursaspor ise kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakem Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı mücadele 17 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Bein Sports ekranlarında canlı olarak izlenecek olan karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda olacak. Süper Lig 26. hafta programı 15 Mart Cuma Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor 16 Mart Cumartesi Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor 16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa 16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor 19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 19:00 Beşiktaş - Göztepe 17 Mart Pazar 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü 16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir 19:00 Bursaspor - Galatasaray

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