Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursa deplasmanına çıkıyor. Lig ikincisi Galatasaray'ın zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmazken, Bursaspor ise kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?16 Mart 2019 Cumartesi 17:14
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursa deplasmanına çıkıyor. Lig ikincisi Galatasaray'ın zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmazken, Bursaspor ise kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Hakem Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı mücadele 17 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Bein Sports ekranlarında canlı olarak izlenecek olan karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda olacak.
Süper Lig 26. hafta programı
15 Mart Cuma
Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor
16 Mart Cumartesi
Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor
16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
19:00 Beşiktaş - Göztepe
17 Mart Pazar
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir
19:00 Bursaspor - Galatasaray
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