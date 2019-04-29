Bursaspor fırsatı kaçırdı! Tehlike çanları çalıyor
Süper Lig'in 30. hafta maçında Bursaspor evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak ligde kalma yolunda yara aldı.29 Nisan 2019 Pazartesi 02:03
Süper Lig'in 30'uncu haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Bursaspor, Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile Akhisarspor 0-0 berabere kaldı.
İki takım için de büyük bir önem arz eden maçtan gol sesi çıkmadı.
İki takımın mutlak galibiyete ihtiyacı olan maçta gol pozisyonu yönünde kısır bir karşılaşma oynandı.
0-0 biten maçın ardından Bursaspor puanını 30'a, Akhisar ise 25'e yükseltti.
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