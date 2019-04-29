Bursaspor fırsatı kaçırdı! Tehlike çanları çalıyor Süper Lig'in 30. hafta maçında Bursaspor evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak ligde kalma yolunda yara aldı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Bursaspor, Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile Akhisarspor 0-0 berabere kaldı. İki takım için de büyük bir önem arz eden maçtan gol sesi çıkmadı. İki takımın mutlak galibiyete ihtiyacı olan maçta gol pozisyonu yönünde kısır bir karşılaşma oynandı. 0-0 biten maçın ardından Bursaspor puanını 30'a, Akhisar ise 25'e yükseltti.

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