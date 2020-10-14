Bursa’nın pazarı bütün dünya

Hasan Özan Bursa

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle farklı projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, sanayi şehri, ihracat ve üretim şehri olan Bursa’nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu vurguladı. Bursa’da üretilen katma değeri yüksek tarım ürünlerini dünyaya pazarlamanın derdi ve heyecanı içinde olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Şunu kesinlikle unutmayalım bizim pazarımız sadece Bursa, Marmara Bölgesi veya Türkiye değil, bütün dünya bizim pazarımız” dedi.