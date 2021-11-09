Bursa'nın cevizli lokumu nasıl yapılır? Kolay Bursa lokumu tarifi

Bursa geleneksel mutfak kültürü içinde bayram, düğün ve özel günlerde cevizli lokum yapılır. Lokum gibi yumuşacık bu lokmalar farklı lezzetleri sevenler için. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Hamuru İçin;

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket (25 gr) kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç Harç;

kırılmış ceviz

1 tatlı kaşığı yenibahar(isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı susam

Üzeri İçin;

Sıvı yağ

Yumurta sarısı

Yapılışı

Hamuru malzemelere göre hazırlayıp mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur mayalanınca sıvı yağ döktüğümüz tezgahımızda el yardımıyla hamuru büyütüyoruz. Tekrar sıvı yağ sürüp iç harcını üzerine eşit şekilde döküyoruz. Hamuru rulo şeklinde içe doğru kıvırıyoruz. Ucunu tutturmak için yumurta sarısı sürüyoruz. 3 parmak kalınlığında dilimleyip dik bir şekilde tepsiye diziyoruz. Üzerine önce sıvı yağ daha sonra yumurta sarısı ve en son susam serpip 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.Afiyet olsun.