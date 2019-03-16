0553 313 94 23

Bursa’da yeni gençlik merkezleri yükselecek

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yapılan meydanlarda gençlik merkezleri oluşacağına dikkat çekerek, bu sayede gençlerin teknoloji ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtulacağını söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:26
Bursa’da yeni gençlik merkezleri yükselecek

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yapılan meydanlarda gençlik merkezleri oluşacağına dikkat çekerek, bu sayede gençlerin teknoloji ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtulacağını söyledi.


Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açıkladığı projelerde gençleri de sevindirdi. Şehir merkezlerine yapılacak meydanlarda gençler için de yerler yapılacak. Bu sayede gençler, buralarda daha fazla vakit geçirip, teknoloji ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtulacak.


AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Nilüfer ilçesindeki BUSMEK kurslarını ziyaret etti. Burada kursiyerlerle buluşan Gözgeç, bez poşet dağıttı. Daha sonra KARADENİZSİAD’ın açılışına katılan Gözgeç, bir dil kursunu ziyaret etti. Daha sonra Gözgeç, Nilüfer ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.



“Ev hanımlarının yaptığı ürünlerin pazarlanması çok önemli”


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yeni dönemle ilgili çok güzel projeleri olduğuna dikkat çeken Gözgeç, “Şehir hastanemiz faaliyete geçiyor. Oraya metroyu uzatacağız. Üniversiteden Görükle’ye metro uzayacak. Bunun yanı sıra ev hanımlarının evde yaptığı ürünlerinin satışı önemli. Ürün evde yapılıyor ama pazarlaması ayrı bir sıkıntı. Büyükşehir Belediyemiz bununla alakalı proje yaptı. Evde yapılan ürünlerin pazarlanmasına destek verilecek. Bu stant açma, kültür merkezleri oluşturma tarzında olabilir. Bizzat Büyükşehir Belediyesi’nin buna öncülük etmesi kadınlarımız için önemli bir çalışma” dedi.



Gençlik merkezleri geliyor


Bursa’nın çok güzel bir şehir olduğunu anlatan Gözgeç, “Mihraplı Parkı’da çok önemli. Başka yeşil alanlarda yapacağız. Yaptığımız meydanlarda gençlik merkezleri oluşacak. Gençlerimizin spor aktivite alanlarına gidecek, kötü alışkanlıklardan kurtulacak. Bu teknoloji ve farklı bağımlılıklar olabilir. O gençlik merkezlerine ihtiyacımız var. Bursa’yı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlikte yöneteceğiz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ülkede daha Yeni Zelanda şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
    1. Bir ülkede daha Yeni Zelanda şehitleri..
    2. AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı..
    3. Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Kocaoğlu’na..
    4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    5. Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
    6. MÜSİAD İzmir İl Başkanı: İslam karşıtı..
    7. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    8. Kaymakam sayesinde teknoloji..
    9. Aydemir’den islamofobi tepkisi
    10. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
    11. Bağcılar Belediyesi'nin kekemelik..
    12. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
    14. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
    15. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
    16. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
    17. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını anıyor
    18. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
    19. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
    20. Dumlupınar’da ’’İslam ve gençlik’’..
    21. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
    22. "Alışık olduğumuz tablonun da ötesinde..
    23. Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki..
    24. Tünel inşaatında göçük altında kalan..
    25. Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin..
    27. Irak’ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu
    28. Altınok’un Kepez projeleri..
    29. Kuzey Irak'tan acı haber! 2 şehit
    30. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler