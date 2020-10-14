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Aktüel Bursa'da polisin narkotik operasyonuna mahalleliden alkışlı destek
Aktüel

Bursa'da polisin narkotik operasyonuna mahalleliden alkışlı destek

Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:31:38 -
Bursa'da polisin narkotik operasyonuna mahalleliden alkışlı destek

BURSA (AA) - Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere baskın yaptı.

Aramalarda 550 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 5 bin 200 lira ele geçirildi.

Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bir evde gözaltına alınan zanlılar araca götürülürken çevredeki vatandaşlardan bazıları balkon ve pencerelerden narkotik polisine alkışla destekte bulundu. Polisler de araç sireni çalarak karşılık verdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra ilk olarak adliyeye sevk edilen M.İ. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler O.Ç, O.Y, M.Y, S.D. ve B.B'nin işlemleri ise sürüyor.

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