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Aktüel Bursa'da otomobilindeki sakız kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi yakalandı
Aktüel

Bursa'da otomobilindeki sakız kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:20:58 -
Bursa'da otomobilindeki sakız kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobildeki sakız kutusunda uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor.

Ekipler, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisindeki uygulama noktasında, F.Z'nin kullandığı 06 BFN 115 plakalı otomobili durdu.

F.Z'nin kısıtlamaya yönelik belge olmadan sokağa çıktığını tespit eden ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri kişinin otomobilinde arama yaptı. Aramada, otomobildeki sakız kutusundan bir miktar uyuşturucu çıktı.

Yakalanan şüpheli F.Z, gözaltına alındı.

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