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Bursa'da otomobil domuza çarptı!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, hareket halindeki otomobil domuza çarptı. Meydana gelen kazada domuz telef olurken araçta büyük hasar oluştu.

01 Ocak 2019 Salı 18:34
Bursa'da otomobil domuza çarptı!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobilin çarptığı domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akçabük mevkiinde seyir halindeki otomobil bir anda karşısına çıkan domuza çarptı.

Domuz telef olurken araçta bulunanlar kısa süreli şok yaşadı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:34
  1. Bursa
  2. trafik kazası

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