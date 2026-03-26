  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asrın yolsuzluk davasında 11. perde! Yolsuz Eko ve ‘uyanık’ ortağı Çalık hakim karşısında Kapki’nin mahkemedeki itirafçı şovu boşa çıktı Trump'ın Tahran ile ateşkes yapma ihtimali Siyonistleri endişelendirdi Katil(ler) barışa karşı Yargıyı ‘aileden’ bağlamış! Mansur'un beslemeleri Atlas cinayeti hakkında iddianame hazır! İşte sanık hakkındaki suçlamalar İran’ın uranyum stoku tam olarak sayılmadı ve dünya İran’ın elinde ne kaldığını gerçekten biliyor mu? İran’da ‘nükleer’ belirsizlik Üniversitelerimizin yükselişi sürüyor! İlk 500’de 11 Türk üniversitesi Hani iddianame paçavra idi! At yalanı varsa inananı Türk gemisine şok saldırı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz Hem katil hem salak... İsrail askeri bakın kaç dolar karşılığında tüm kordinatları İran'a satmış
Bursa'da milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa'da milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yürüttükleri operasyonla dev sevkiyatın önünü kesti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 milyon 360 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dış illerden Bursa’ya yüklü miktarda kaçak makaron sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahısları teknik ve fiziki takibe alarak gerekli önlemleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda E.A. ve İ.D. isimli şüphelilerin kullandığı araç, Bursa-İstanbul otoyolu üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada 6 milyon 360 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

 

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan E.A. ve İ.D. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23