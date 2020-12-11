Bursa'da kısa mesajla fatura gönderme uygulamasıyla 17,5 ton kağıt tasarrufu sağlandı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kağıt israfını azaltmak amacıyla geçen yıl başlatılan kısa mesaj ile fatura gönderme uygulamasında 17,5 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında 645 bin abone faturasını SMS ile aldı.

Abone sayısı 1 milyon 400 bin olan BUSKİ, 2021 yılı sonuna kadar tüm abonelerin kağıt faturasını sonlandırıp SMS uygulamasını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların çoğunun mobil telefon kullandığını, abonelerin hızlı, kaybolma riski olmayan ve çevreci bir seçenek olan "SMS fatura" tercih etmesi gerektiğini belirtti.

Kağıt faturalar nedeniyle her yıl 300 ağacın kesildiğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Yeşili korumak için vatandaşlarımızı SMS faturaya geçmeye davet ediyorum. Kağıt fatura üretimi için BUSKİ bütçesinden ayrılan yıllık tutar ortalama 250 bin lira civarında. SMS faturaya geçişle bu gider kaleminden sağlanacak tasarrufun kurumun hizmet ve yatırımlarına aktarılması imkanı olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil Bursa’mızın yeşil kalması ve geleceğin en kıymetli kaynağı olacak suyun gelecek nesillere aktarılması için çevreye duyarlı ve sürdürülebilir politikalar üretmek önceliğimizdir."