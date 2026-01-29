  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milletvekilini uyuşturucu ile uyutup… Fransız senatörden iğrenç ahlaksızlık Terör örgütü YPG'den kalleş tuzak! Halep'te mayın dehşeti can aldı Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi İncirlik’te casusluk iddiası: İran bağlantılı 6 tutuklama Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: Savunma sanayii irade, zaman ve sabır işidir Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi? Rusya’ya resmi ziyaret! Şara, Esed'in kaçtığı Moskova'da
Yerel Bursa’da kimyasal kaplama fabrikasında korkutan yangın
Yerel

Bursa’da kimyasal kaplama fabrikasında korkutan yangın

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa’da kimyasal kaplama fabrikasında korkutan yangın

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler geceyi aydınlatırken, ekiplerin söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Bursa'da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci sokak üzerinde faaliyette bulunan kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıktı.

Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz çekiş sebebi belirlenemeyen yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlatırken, endişe yaratan yangın kilometrelerce uzaktan da görüldü.

Olayda yaralanan olmazken Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ordu’da şüpheli ölüm: Yangın sonrası ağaçta cansız beden bulundu
Ordu’da şüpheli ölüm: Yangın sonrası ağaçta cansız beden bulundu

Gündem

Ordu’da şüpheli ölüm: Yangın sonrası ağaçta cansız beden bulundu

Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın kontrol altına alındı
Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Yerel

Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Aktüel

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23