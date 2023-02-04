Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ş. G. (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun Tophisar mevkiinde karşı yöndeki kavşakta duran ve dönmeyi bekleyen İ. A. idaresindeki 55 AGY 266 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, otomobildeki sürücü ile diğer 5 kişi araçta sıkıştı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobildeki Ş. M. (36), H. M. (32), E. G. (61) ve H. G.'nin (57) hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Y. S. M. (5) de kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ş. G. de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Kazada ölenlerin cesetleri de savcının incelemesi sonrası söz konusu hastanenin morguna götürüldü.