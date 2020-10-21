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Aktüel Bursa'da iplik-boya fabrikasındaki patlamayla ilgili fabrika sahibine 5 yıl hapis cezası verildi
Aktüel

Bursa'da iplik-boya fabrikasındaki patlamayla ilgili fabrika sahibine 5 yıl hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:47:01 -
Bursa'da iplik-boya fabrikasındaki patlamayla ilgili fabrika sahibine 5 yıl hapis cezası verildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan iplik-boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada, fabrika sahibine 5 yıl hapis cezası verildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Şükrü Demir ve tarafların avukatları karıldı.

Önceki duruşmadaki savunmasını tekrarlayan Demir, fabrikadaki işlerle çocuklarının ilgilendiğini öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, sanık Şükrü Demir’e oy çokluğuyla “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan, bilirkişi raporunda atfedilen kusur oranını da göz önünde bulundurarak 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 5 yıla düşürdüğü sanığı iştigal ettiği alandaki faaliyetinden 2 yıl men etti.

Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren iplik-boya fabrikasında 8 Kasım 2017'de meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 16 kişi yaralanmıştı.

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