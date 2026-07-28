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Yerel Bursa’da gece yarısı feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Yerel

Bursa’da gece yarısı feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Bursa’da gece yarısı feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bursa’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesindeki Sanayi Caddesi’nde yaşandı.

Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, ana arter üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Aktiz’e çarptı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Aktiz'e (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup ön kaputun üzerine düşen Aktiz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Aktiz, olay yerine yakın bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Abdullah Aktiz'in tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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