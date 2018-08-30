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Bursa'da gazilerimize büyük ayıp! Helallik istediler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin saatinin ileri alınması yüzünden uzun süre tören alanında beklemek zorunda kalan gazilerimizden helallik istendi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:09
Bursa'da gazilerimize büyük ayıp! Helallik istediler

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta sabah saat 09.00 itibariyle anıta çelenk sunumuyla başlarken, İnegöl'de tören saatlerinde yaşanan değişiklik aksaklıklara neden oldu. İnegöl Kaymakamı Ali Akça'nın izinde olması nedeniyle yerine vekalet eden Yenişehir ilçe Kaymakamı önce kendi ilçesindeki törenlere ardında da İnegöl ilçesindeki törenlere katıldı.

Bu nedenle İnegöl'de sabah saat 09.00'da başlaması planlanan program saat 11.00'e alındı. Ancak bu durum her bayram tören alanında hazır bulunan gaziler ile bazı daire müdürlerine bildirilmediği için saat 08.30 itibariyle tören alanına gelen gaziler beklemeye başladı. Yapılan telefon görüşmelerinin ardından tören saatinin saat 11.00 olduğu ortaya çıkınca anıt önünde bekleyen gaziler alandan ayrılmak zorunda kaldı.

GAZİLERDEN HELALLİK İSTENDİ

Muharip Gaziler Derneği İnegöl Başkanı Selami Seymen gazi arkadaşları toplayarak konuyla ilgili bilgi verdi. Seymen konuşmasında "İnegöl kaymakamımız izinde olduğu için program 11.00'e alınmış. Biliyorsunuz ilçemize vekaleten Yenişehir kaymakamımız bakıyor. Önce Yenişehir'deki program yapılacak, ondan sonra saat 11.00'de buradaki tören başlayacak. Ama bize gelen kağıtta program 09.00'da yapılacak yazıyordu. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin" diye konuştu. Konuşmaların ardından anıtta bekleyen gaziler dağıldı. Öte yandan, programın değiştiğinden habersiz olan bazı kurum müdürleri de bilgilendirildikten sonra tören alanından ayrıldılar.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:09
  1. Gazilere büyük ayıp
  2. helallik istediler
  3. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  4. kutlamalar
  5. tören ertelendi

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