Bursa'da feci çarpışma: Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı!

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçe merkezini terminale bağlayan yolda, Gözde Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden terminal istikametine seyir halinde olan 16 BNY 184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen araç, terminal yönünden gelen 45 AZK 916 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurda yığınına dönerken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kazada 16 BNY 184 plakalı araçta bulunan M.B. ve M.Y. ile diğer aracın sürücüsü O.M. ağır yaralandı. O.M. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, hurdaya dönen araçta sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TRAFİK IŞIĞI TEPKİSİ

Feci kazanın ardından bölge sakinleri, aynı noktada sürekli benzer kazaların yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Araçların bu güzergahta çok yüksek hızla seyrettiğini ifade eden vatandaşlar, Gözde Sitesi önündeki yola acilen trafik ışığı yerleştirilmesini talep etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.