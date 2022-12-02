Bursa'da doğalgaz paniği! Bina boşaltıldı
Bugün Bursa'da öğle saatlerinde bina sakinleri tarafından alınan yoğun doğalgaz kokusu, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler apartmanda bulunanları hızlıca tahliye etmek için çalışma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada doğalgaz paniği yaşandı. 6 katlı binada oturan vatandaşlar, yoğun gaz kokusu almaları üzerine ihbarda bulundu. İhbar sonrası Bursagaz, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri harekete geçerek binada çalışma başlattı.
Binada bulunanlar tahliye edildi
Ekipler önce binanın doğalgaz ve elektriği kesti, sonrasında bina sakinlerini tahliye etti. Çalışma sırasında kokunun 4'üncü kattaki daireden geldiği tespit edildi.
İtfaiye, dairenin camını kırarak içeri girdi
İtfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları dairenin camını kırıp içeri giren ekipler, dairede kimsenin olmadığını belirledi.
DHA'nın aktarımına göre; binada oturanların evlerine girişlerine izin verilmezken, doğalgaz kokusunun kaynağının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.