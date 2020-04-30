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Aktüel

Bursa'da bir evde tüp patladı: 2 yaralı

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:10:14 -
Bursa'da bir evde tüp patladı: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeşilcami Mahallesi Burç Sokak'taki tek katlı evde yemek pişirildiği sırada tüp patlaması oldu. Olayda, evde bulunan Sabri Sabancı (53) ve Erçin Durmuş (43) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

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