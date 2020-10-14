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Aktüel Bursa'da aracına aldığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası
Aktüel

Bursa'da aracına aldığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:13:17 -
Bursa'da aracına aldığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde aracına aldığı kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yusuf Mıcık (56), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının önceki duruşmada açıkladığı ve müebbet hapis cezası istediği mütalaasına karşı sanık, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini ve üzgün olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezayı haksız tahrik indirimiyle önce 18 yıla, takdir indirimiyle de 15 yıla düşürdü.

- Olay

Altınova Mahallesi Taraklı Sokağı'nda, 19 Haziran 2019'da silahla vurularak öldürülen Nazan Kırkgöz'e (30) ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Maktulün olay öncesi bir araçta görüldüğü belirlenmiş, bunun üzerine benzer tip ve modelde 400'ün üzerinde araç ile 73 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüpheli Yusuf Mıcık yakalanmıştı.

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