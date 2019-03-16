Bursa’da amatör spor için güç birliği

Bursa’nın spor alanındaki taban birlikleri güçlerini şehir için birleştirdi. Kentin sportif anlamdaki sorunlarını masaya yatıran heyet, ilerleyen günlerde gerçekleştirecekleri projeleri değerlendirdi.

Spor şehri olma yolunda hızla ilerleyen Bursa, yeni bir çalışmaya evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şehrin spor alanındaki en güçlü taban birlikleri kentin bu alandaki problemlerine çözüm yolu bulmak için işbirliğine imza attı. BASKF Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(BASKF) Başkanı Osman Kılıç, Başkan Yardımcısı Kenan Uyarlık, Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği(ASGD) Bursa Şube Başkanı Hilmi Çetin, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Derneği (BPFD) Başkanı Ahmet Suphi Evke, Türkiye Faal Futbol Hakem Derneği Bursa Şube Başkanı Özgür Uçak, Bursa İl Hakem Komite Başkanı Recep Kayın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şengeldi ile Şentürk Bilgi, Bursa İl Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Beşen ile Türkiye Futbol Saha Komiserleri Bursa Şubesi Genel merkez yönetim kurulu Marmara Bölge Sorumlusu Ercan Ütücü katıldı. Tanışma toplantısı olarak gerçekleştirilen ilk buluşmada ekibin üzerine çalışacağı konu başlıkları belirlendi. Bursa’da amatör sporların sorunlarının çözümüne yönelik yol haritası üzerinde durulurken, heyetin genişletilmesi ve eğitim konularına ağırlık verilmesi planlandı. Uzun vadede bir çalıştay gerçekleştirilmesi düşünülürken, şehrin dinamiklerinin Bursa’da amatör sporla ilgili sorunların çözümü noktasında daha fazla katılması bekleniyor