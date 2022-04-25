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Aktüel Bursa uçak kazası ölen yaralan var mı? Bursa ölen yaralanan isimleri?
Aktüel

Bursa uçak kazası ölen yaralan var mı? Bursa ölen yaralanan isimleri?

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu bir uçak evlerin arasına düştü. Kazanın ardından pek çok kişi ise ölen yaralanan olup olmadığını araştırmaya başladı. Bursa uçak kazası ölenlerin yaralananların isimleri:

Yeniakit Publisher
2022-04-25 16:04:00 -
Bursa uçak kazası ölen yaralan var mı? Bursa ölen yaralanan isimleri?

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi. Yaşamlarını yitiren pilot ve öğrencinin isimleri ise paylaşılmadı. Uçağın düşme sebebine ilişkin de bir açıklama henüz yapılmadı.

 

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