Bursa Orhangazi Belediyesi kara yolu işleri yapacak
Bursa Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kara yolu işleri yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilçe geneli kırsal mahallelerde parke taşı ile yol yapılması işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilanda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2022/688437
İdarenin
Adresi : Camikebir Mah. Dervişbey Cad. 1 16800 ORHANGAZİ/BURSA
Telefon ve faks numarası : 2245733800 - 2245731717
Elektronik Posta Adresi :[email protected]
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
Niteliği, türü ve miktarı :2022 YILI İÇERİSİNDE BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ KIRSAL MAHALLELERDE 18.000 m2 ALANDA PARKE TAŞI İLE YOL YAPILMASI İŞİ-YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
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