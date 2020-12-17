  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 53 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 11'i adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:55:11 -
Bursa merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa, İstanbul ve İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Bursa, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 53 kişiyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 9 av tüfeği ile 1706 tabanca fişeği, 377 av fişeği ve 168 kurusıkı mermisinin yanı sıra tarihi niteliğe sahip olduğu tahmin edilen 20 sikke ve 6 obje ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.E, R.E, A.Y, P.İ, A.E, A.E, E.D, L.D, H.A, E.D. ve S.G, adliyeye sevk edildi.

Diğer 42 zanlı ise ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin Halk Radyosu: Destek olarak bize güç veren Türkiye ile ticaret hacmimiz büyüdü'
Dünya

Çin Halk Radyosu: Destek olarak bize güç veren Türkiye ile ticaret hacmimiz büyüdü'

Çin Halk Radyosu tarafından yapılan bir haberde, Türkiye tarafından yapılan malzeme yardımının Çin'in koronavirüsle mücadelesine büyük deste..
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay