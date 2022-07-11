Bursa da ekmeğe bir zam daha!
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına bir zam daha yaptı.
Bursa’da fırıncıların 200 gram ekmeğin fiyatını 4 TL'ye çıkarmasının ardından bir zam da BESAŞ'tan geldi.
Gelen yüzde 33 zam sonrası 3 TL'den satılan 400 gram BESAŞ ekmeğin fiyatı 4 TL'ye çıktı.
Yılbaşında 2 TL'den satılan 400 gram ekmeğin fiyatı ocak ayının başlarında 2.75 TL, mart ayında ise 3 TL olmuştu.
Son fiyat artışıyla 2022 yılının ilk 7 ayında BESAŞ ekmeğine yapılan zam sayısı üçe çıkmış oldu.
Kaynak: İLKHA