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Ekonomi Bursa da ekmeğe bir zam daha!
Ekonomi

Bursa da ekmeğe bir zam daha!

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına bir zam daha yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 19:32:00 -
Bursa da ekmeğe bir zam daha!

Bursa’da fırıncıların 200 gram ekmeğin fiyatını 4 TL'ye çıkarmasının ardından bir zam da BESAŞ'tan geldi.

Gelen yüzde 33 zam sonrası 3 TL'den satılan 400 gram BESAŞ ekmeğin fiyatı 4 TL'ye çıktı.

Yılbaşında 2 TL'den satılan 400 gram ekmeğin fiyatı ocak ayının başlarında 2.75 TL, mart ayında ise 3 TL olmuştu.

Son fiyat artışıyla 2022 yılının ilk 7 ayında BESAŞ ekmeğine yapılan zam sayısı üçe çıkmış oldu.

Kaynak: İLKHA

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