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Aktüel Bursa Büyükşehir Belediyesinden cenaze defin işlemlerine yönelik açıklama:
Aktüel

Bursa Büyükşehir Belediyesinden cenaze defin işlemlerine yönelik açıklama:

"Koronavirüs nedeniyle günlük cenaze sayısı olağan döneme göre bir miktar artış gösterse de cenaze defin işlemleri normal şekliyle ve dini vecibeler eksiksiz yerine getirilerek devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:45:25 -
Bursa Büyükşehir Belediyesinden cenaze defin işlemlerine yönelik açıklama:

BURSA (AA) - Bursa'da, sosyal medyadaki "cenazelerin tabutla toprağa verildiği"ne yönelik paylaşımların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bazı mecralarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte cenazelerin tabutla toprağa verildiğine yönelik gerçek dışı bilgiler yer aldığı belirtildi.

Kentle ilgili olumsuz algı oluşturma çabası dışında hiçbir amaç taşımayan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle günlük cenaze sayısı olağan döneme göre bir miktar artış gösterse de cenaze defin işlemleri normal şekliyle ve dini vecibeler eksiksiz yerine getirilerek devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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