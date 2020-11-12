Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan "huzur hakkı" açıklaması:

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin şirketlerindeki huzur haklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 8 tane iştiraki vardır. Ben göreve geldiğimde 10 taneydi. 8 şirkette 63 tane yönetim kurulu üyesi var. Ben göreve geldiğimde hakkı huzurlar sadece 750 liraydı. Son yaptığınız genel kurullarda 1250 liraya çıkarıldı" ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş'ın yönetiminde yapıldı.

Toplantıda CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın iddialarına verdiği cevap da paylaşılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını yıpratmak ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek adına bir hamle yapıldığını ifade eden Aktaş, şunları aktardı:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 8 tane iştiraki vardır. Ben göreve geldiğimde 10 taneydi. 8 şirkette 63 tane yönetim kurulu üyesi var. Ben göreve geldiğimde hakkı huzurlar sadece 750 liraydı. Son yaptığınız genel kurullarda 1250 liraya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 28 tane iştiraki var. Yönetim Kurulu Başkanlarına net 14 bin 200 lira, yönetim kurulu başkanvekillerine net 8 bin 950 lira ve yönetim kurulu üyelerine net 4 bin 950 lira huzur hakkı veriliyor. Dolayısıyla oraya ayda birkaç kez toplantıya gelen, bununla alakalı telefon açan, vaktini ayıran bu insanlara, cep telefonu faturasını veya arabasının yakıtı karşılığı olarak o minik hakkı huzurlarını, sanki buralar arpalıkmış gibi anlatmanın etik olmadığını, ahlak dışı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Sanki bunu burada bir haksızlık, hukuksuzluk, bir hırsızlık varmış gibi sağda solda anlatmak çok ayıptır. Bursa'nın serencamını bozmaktan başka bir şey değildir"

- "Bu şehri seviyorsanız hakikatleri, olacak şeyleri konuşun"

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun Osmangazi ilçesinde bulunan 1050 konutlar bölgesiyle alakalı yaptığı açıklamalara da cevap veren Aktaş, gerçeklerin çarpıtıldığını belirtti.

Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a taşıdığını kaydeden Aktaş, "Bu şehri seviyorsanız provokasyon yapmayın. Bu şehri seviyorsanız hakikatleri, olacak şeyleri konuşun. Olmayacak şeylerle milletin aklını falan karıştırmayın. Akpınar Mahallemizde yaklaşık 430 dönümlük alanda, adı her ne kadar 1050 Konutlar olsa da 2 bin 230 konutun olduğu bir yer burası. 1985-90'lı yıllarda yapılmış, artık deyim yerindeyse 99 öncesi yapıldığı için ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamak üzere olan, hatta iki binanın da riskli yapı şerhi alınmış. Bu binalardan bir tanesi boşaltılmış, diğeri de boşaltma arifesinde olan ama diğer binalarda da bu 30-35 yılın yorgunluğu ile artık çatlakların çok net bir şekilde görüldüğü bir yer. Fakat kötü emsal, emsal olmaz. Biz doğru yapmakla mükellefiz. 'Ben metrekareye metrekare istiyorum. 35 yıllık binama da sıfır bina istiyorum' yaklaşımıyla hareket ederseniz bu çok sağlıklı bir şey değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan İzmir'deki depremde bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan 23 itfaiye personeli de "ayın personeli" seçilerek teşekkür belgesi verildi.

Ayrıca özel bir şirkette genel müdür olarak çalışan, 2011 yılından bu yana da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında gönüllü itfaiyeci olarak görev yapan 46 yaşındaki Melih Öztürk de ayın vatandaşı seçildi.

Gönüllü itfaiyeciliğe devam eden Öztürk, bu süreçte birçok büyük yangın, orman yangını ve trafik kazalarında görev aldı.















