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Oruç Bursa bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi| Bursa Gemlik İznik Mudanya Karacabey bayram namazı saati:
Oruç

Bursa bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi| Bursa Gemlik İznik Mudanya Karacabey bayram namazı saati:

2 Mayıs Pazartesi günü ramazan bayramının ilk günü idrak edilecek. Bayram sabahı camilere akın edecek olanlar ise namaz vaktini araştırmaya başladı. Peki, Bursa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bursa bayram namazı saati 2022:

Yeniakit Publisher
2022-04-26 21:59:00 -
Bursa bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi| Bursa Gemlik İznik Mudanya Karacabey bayram namazı saati:

Bayram sabahı camilere akın edecek olanlar bayram namazı vakitlerini merak ediyor. Peki, hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacak.

Bursa bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi| Bursa Gemlik İznik Mudanya Karacabey bayram namazı saati:

Bursa Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.35'te kılınacak.

Gemlik bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa Gemlik'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.34'te kılınacak.

Harmancık bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa Harmancık’ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.35'te kılınacak.

İnegöl bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa İnegöl'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.33'te kılınacak.

İznik bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa İznik'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.32'de kılınacak.

Karacabey bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi

Bursa Karacabey'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.38'de kılınacak.

Keles bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa Keles'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.35'te kılınacak.

Mudanya bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa Mudanya'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.35'te kılınacak.

MustafaKemalPaşa bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa MustafaKemalPaşa'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.38'de kılınacak.

Orhaneli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa Orhaneli'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.36'da kılınacak.

Orhangazi bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa Orhangazi'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.33'te kılınacak.

Yenişehir bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bursa Yenişehir'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.32'de kılınacak.

Bursa imsakiye iftar sahur vakitleri 2022
Bursa imsakiye iftar sahur vakitleri 2022

Oruç

Bursa imsakiye iftar sahur vakitleri 2022

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