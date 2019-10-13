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Burkina Faso'daki cami saldırısında ölü sayısı 16 oldu

Silahlı kişilerin Oudalan kentindeki saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 10'dan 16'ya çıktı.

13 Ekim 2019 Pazar 08:18
Burkina Faso'daki cami saldırısında ölü sayısı 16 oldu

Burkina Faso'da, silahlı kişilerin Sahel bölgesindeki köy camisine düzenledikleri silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Burkina merkezli İnfowakat.net sitesinin haberine göre, cuma akşamı bir silahlı grubun Oudalan kentinin Markoye köyündeki Büyük Salmossi Camisi'ne düzenlediği saldırıda 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'dan 16'ya yükseldiği, 2 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırıya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:18
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  5. Silahlı Grup
  6. Anadolu Ajansı

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