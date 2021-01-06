  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burkina Faso'da silahlı saldırı: 6 ölü
Aktüel

Burkina Faso'da silahlı saldırı: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2021-01-06 00:44:57 -
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 6 ölü

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun kuzeyinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kuzeyde yer alan Koumbri mevkisinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda 4 sivil ile Koglweogo isimli sivil savunma gücünden 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar tarafından 2015'te hayvan hırsızlığı ve soygunları önlemek için kurulan Koglweogo gücü, daha sonra terörle mücadelede de etkin rol oynamaya başladı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor. Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için çarpıcı iddia: An meselesi
Ekonomi

Altın için çarpıcı iddia: An meselesi

Altın fiyatları ne olacak? Altın artacak mı? Altın düşecek mi? sorularının cevapları araştırılırken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Er..
‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'
Dünya

‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK konusunda İran'a uyarıda bulunarak, 'Irak, Türkiye ve İran ortak hareket e..
Bilim Kurulu üyesi konuştu! Sokağa çıkma yasağı ne kadar daha sürecek?
Sağlık

Bilim Kurulu üyesi konuştu! Sokağa çıkma yasağı ne kadar daha sürecek?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirle..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay