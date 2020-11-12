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Aktüel Burkina Faso'da ordu birliklerine terör saldırısı: En az 7 asker öldü
Aktüel

Burkina Faso'da ordu birliklerine terör saldırısı: En az 7 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:30:38 -
Burkina Faso'da ordu birliklerine terör saldırısı: En az 7 asker öldü

DAKAR (AA) - Burkina Faso'da ordu birliklerine düzenlenen terör saldırısında en az 7 asker öldürüldü.

Sahel bölgesindeki Oudalan mevkinde askerlerle, silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

Olayda en az 7 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

AA muhabirine açıklama yapan isminin paylaşılmasını istemeyen bir yetkili, ordunun karşı saldırı düzenleyerek 9 teröristi etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkede 4 Kasım'da da bir altın madeni sahasına saldırı düzenlenmiş ve 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

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