0553 313 94 23

Burhaniye’de özel sporcular dünya şampiyonu oldu

Burhaniye ilçesinde,01-04 Ağustostarihleri arasında İsviçre’nin Notwill kentinde düzenlenen, IPC-Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası’nakatılan özel sporcu Muhsine Gezer ve Sevim Demircan dünya şampiyonluğu ile yurdu döndü.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:20
Burhaniye’de özel sporcular dünya şampiyonu oldu

Burhaniye ilçesinde,01-04 Ağustostarihleri arasında İsviçre’nin Notwill kentinde düzenlenen, IPC-Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası’nakatılan özel sporcu Muhsine Gezer ve Sevim Demircan dünya şampiyonluğu ile yurdu döndü. Türk Milli Takımı’nda yarışan Gezer ve Demircan’ın başarıları büyük sevince neden olurken, başarılı sporcular Balıkesir ve Burhaniye’nin gururu oldu.


Burhaniyeli sporcular, antrenörleri Deniz Erenoğlu’nun öncülüğünde, İsviçre’nin Notwill kentinde düzenlenen, IPC-Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası’nda destan yazdılar. Muhsine Gezer, U17 kategorisinde 400 metrede dünya şampiyonluğunun ardından 1500 metrede de dünya şampiyonu olurken, Sevim Demircan ise 400 metrede dünya üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular, yurda dönerken, Balıkesir’in ve Burhaniye’nin gururu haline geldi. Başarılı sporcuları kutlayan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, “Bu sporcularımız daha öncede büyük başarılara imza attılar. Bu defa gene, uluslar arasıyarışmadaülkemizin, ilimizin ve ilçemizin sesini duyurdular.Bu gençlerimizi tebrik ediyorum. Antrenörleri Deniz Erenoğlu’nu da tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turşu diyarının biberleri artık yerli
    1. Turşu diyarının biberleri artık yerli
    2. 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı..
    3. Kurban Bayramı tatili süresince 18..
    4. Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır
    5. Bursa'da orman yangını
    6. Japonya'dan Rusya'ya protesto notası
    7. Adaleti yık, devlet kendiliğinden..
    8. Pakistan’dan Hindistan’a kınama
    9. Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
    10. İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta..
    11. ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli..
    12. TOKİ Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv..
    13. Yalovalı esnaf çıkmaları sorunsuz terk..
    14. Silahlı soyguna aldırmadan ekmek..
    15. BİA kurucusu Büyükakça’dan Barolar..
    16. Burhaniye’de özel sporcular dünya..
    17. Tablet bilgisayarlarla ilkokullarda da..
    18. İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan..
    19. Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti,..
    20. Burhaniye’de Belediyesporda altyapı..
    21. Çilek tadında festival
    22. Turkcell'den Süper Kupa'ya özel paket
    23. Sahil aydınlatmaları bayram sonrasına..
    24. "Pakistan her türlü karşılığı..
    25. Gazze'deki gösterilerde ayağını..
    26. Almanya’daki gurbetçilerden..
    27. Büyükşehir 15 yılda 100 bin çınar..
    28. TÜFE Eskişehir bölgede daha düşük çıktı
    29. Galatasaray, Altınyıldız Classics ile..
    30. TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım:
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!