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Aktüel Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:51:52 -
Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat E'nin kullandığı 34 H 1986 plakalı panelvan, Eşeler Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde, Hüsnü Tekeli'nin (40) yönetimindeki 15 KE 312 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Tekeli, 112 Acil Servis ekibince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Panelvan sürücüsü Murat E. gözaltına alındı.

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