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Aktüel Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Aktüel

Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:42:45 -
Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

BURDUR (AA) - Burdur merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Burdur mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışma başlattı.

Ankesörlü sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 3 muvazzaf astsubay, 3 eski polis akademisi öğrencisi, eski polis koleji öğrencisi ve eski askeri okul öğrencisi 8 zanlı, Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aktif görevdeki bir astsubay nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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