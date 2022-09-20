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Gündem Buram buram provokasyon kokuyor! Mustafa Kemal heykeli önünde namaza durup secde etti...
Gündem

Buram buram provokasyon kokuyor! Mustafa Kemal heykeli önünde namaza durup secde etti...

Giresun'da bir kişi, Mustafa Kemal heykeli önünde namaza durarak secde etti. Giresunlu vatandaşın eylemi gündem olurken, "provokasyon" şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:21:00 -
Buram buram provokasyon kokuyor! Mustafa Kemal heykeli önünde namaza durup secde etti...

 Yeniakit.com.tr 

Giresun'da bir kişi Mustafa Kemal heykeli önünde namaza durup, secde ederek büyük bir provokasyona imza attı.

İnanların sinir uçları ile oynayan Giresunlu kişinin eylemi gündem oldu.

Kabe'ye yönelir gibi Mustafa Kemal'e yönelen kişinin heykel önünde namaz kılmasa toplumu germeye yönelik "provokasyon" olarak değerlendirildi.

Mustafa Kemal önünde namaz kılan adamın görüntüleri çevredeki bir vatandaşın amatör kamerası ile kaydedildi.

 

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