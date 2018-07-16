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Burak Yılmaz'ın sahalara döneceği tarih belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, 4-5 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:46
Burak Yılmaz'ın sahalara döneceği tarih belli oldu

Trabzonspor, sakatlık geçirdiği için kamptan ayrılan ve İstanbul'a gelerek operasyon geçiren Burak Yılmaz ile ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı.

Sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası Slovenya kampından ayrılarak tedavisi için İstanbul'a giden Trabzonspor'un golcü futbolcusuBurak Yılmaz ameliyat oldu.

"4-5 HAFTA İÇERİSİNDE TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK"

İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçiren 33 yaşındaki golcü, müşahede altına alındı. Burak Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Melih Paksoy, "4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu daBurak Yılmaz'ı ameliyatı öncesinde yalnız bırakmadı.

Burak Yılmaz ile görüşen Ağaoğlu, "Futbolcumuzun sağlığı her şeyin önünde geliyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burak daha da güçlenerek aramıza dönecektir" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:46
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor
  4. Slovenya
  5. Burak Yılmaz
  6. Ahmet Ağaoğlu

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