Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması

Arda Turan'la olay günü birlikte olduğu iddia edilen Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

Yaşanılan talihsiz olay için bir açıklama yapan futbolcu Burak Yılmaz, "Arda benim en yakın arkadaşım. Tabii ki bu süreçte onun yanında olacağım. Bütün gün beraberdik, sonrasında da sürekli telefonda konuştuk" dedi.