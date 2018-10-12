Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması
Şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan'la ilgili Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz açıklama yaptı.12 Ekim 2018 Cuma 12:16
Arda Turan'la olay günü birlikte olduğu iddia edilen Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.
Yaşanılan talihsiz olay için bir açıklama yapan futbolcu Burak Yılmaz, "Arda benim en yakın arkadaşım. Tabii ki bu süreçte onun yanında olacağım. Bütün gün beraberdik, sonrasında da sürekli telefonda konuştuk" dedi.
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