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Burak Yılmaz'dan Arda açıklaması!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'ın olay günü Burak Yılmaz ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

12 Ekim 2018 Cuma 11:26
Burak Yılmaz'dan Arda açıklaması!

Arda Turan'la olay günü birlikte olduğu iddia edilen Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

Yaşanılan talihsiz olay için bir açıklama yapan futbolcu Burak Yılmaz, "Arda benim en yakın arkadaşım. Tabii ki bu süreçte onun yanında olacağım. Bütün gün beraberdik, sonrasında da sürekli telefonda konuştuk" dedi...

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 11:26
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