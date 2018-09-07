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Burak Yılmaz, Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etti

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, alacaklarından dolayı kulübü TFF'ye şikayet etti.

07 Eylül 2018 Cuma 18:26
Burak Yılmaz, Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etti

Trabzonspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusuBurak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro’luk alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Sezon başı transfer döneminde Beşiktaş’a gitmesi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro’luk alacağının Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla tahsilini istedi.

HACISALİHOĞLU: “BURAK, TRANSFER DÖNEMİNİN ARDINDAN TFF’YE BAŞVURDU”

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz’ın 800 bin Euro alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat ettiğini belirterek, “Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma günü bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etmiş. Biz de yeni öğrendik, bu konuda kendisiyle konuşmadık. Bugün milli maç var, sonrasında bakacağız” dedi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 18:26
  1. Trabzonspor
  2. Burak Yılmaz
  3. Hayrettin Hacısalihoğlu
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. TFF

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