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Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki ikinci döneminde parlıyor

Siyah-beyazlı takıma devre arasında transfer olan Burak Yılmaz, 8 lig maçında attığı 6 golle etkili bir performans sergiledi.

17 Mart 2019 Pazar 11:53
Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki ikinci döneminde parlıyor

Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımdaki ikinci döneminde başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibin devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki milli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında görev aldığı 8 maçta fileleri 6 kez havalandırdı.

Beşiktaş'ta ilk olarak 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında olmak üzere 1,5 yıl forma giyen Burak Yılmaz, söz konusu dönemdeki performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.

Siyah-beyazlılarda 2006-2007 sezonunda 30 lig ve 7 Türkiye Kupası'nda Beşiktaş forması giyen Burak, fileleri 6 kez havalandırmıştı.

Yakaladığı şansa rağmen beklentileri karşılayamayan Burak Yılmaz, 2007-2008 sezonunda ise gözden düşmüş ve 9 Süper Lig, bir Türkiye Kupası ile 2 Avrupa kupası maçı olmak üzere 12 karşılaşmada oynayıp sadece bir gol bulabilmişti. 1,5 sezonda 7 gol atabilen Burak, ortaya koyduğu kötü performansla 2007-2008'in devre arasında Manisaspor'a transfer olmuştu.

 

- Bu kez çok farklı

 

Beşiktaş'taki kötü günlerinin ardından Süper Lig'de farklı takımlarda oynayan ve Çin'de de forma giyen Burak Yılmaz, uzun bir ayrılığın ardından yeniden transfer olduğu siyah-beyazlı takımdaki ikinci döneminde daha başarılı görüntü ortaya koyuyor.

Siyah-beyazlı ekipteki ilk döneminde genellikle kanat bölgesinde görev alan ve 49 resmi maçta 7 gol atabilen tecrübeli oyuncu, ortalama 7 maçta bir fileleri havalandırdı.

Burak Yılmaz, ikinci Beşiktaş döneminde ise 8 lig karşılaşmasında görev alıp, 6 kez gol sevinci yaşadı.

 

- Dolmabahçe'de çok etkili

 

Deneyimli oyuncu, özellikle Vodafone Park'taki maçlarda ortaya koyduğu performansıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de yaptığı 5 lig maçında görev alan Burak Yılmaz, 6 gol atmayı başardı. Sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıramayan Burak, Bursaspor ve Fenerbahçe'ye ikişer, Atiker Konyaspor ile Göztepe'ye birer gol kaydetti.

 

- Aboubakar, Negredo ve Pepe'nin başarısına ortak oldu

 

Burak Yılmaz, Vodafone Park'ta üst üste 4 maçta fileleri havalandırarak, siyah-beyazlı ekibin eski oyuncuları Vincent Aboubakar, Alvaro Negredo ve Pepe'nin gol atma serilerine ortak oldu.

Geçmiş sezonlarda Aboubakar, takımının Vadofone Park'ta peş peşe Adanaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Osmanlıspor ile yaptığı lig karşılaşmalarında gol atma başarısı gösterdi.

Negredo ise Türkiye Kupası'nda Manisaspor filelerini havalandırdıktan sonra ligde Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında gol sevinci yaşadı. İspanyol oyuncu, kupadaki Osmanlıspor karşılaşmasında da golünü kaydetti.

Pepe de ligde Akhisarspor, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Partizan maçlarında fileleri havalandırdı.

Burak Yılmaz ise Vodafone Park'taki gollerini ligdeki Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında attı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın 28. haftada Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmada da gol atarsa bu statta en uzun serinin sahibi olacak.

 

- Derbilerdeki suskunluğunu bozdu

 

Burak Yılmaz, ikinci Beşiktaş döneminde derbi maçlarda gol yollarındaki suskunluğunu da bozmayı bildi.

Siyah-beyazlı takımda önceki 1,5 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbiye çıkan deneyimli isim, toplam 456 dakika süre almasına rağmen gol sevinci yaşamamıştı.

Burak Yılmaz, bu sezon takımının 23. haftada Fenerbahçe ile yaptığı maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak Beşiktaş formasıyla derbi gollerinin de sevincini yaşadı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:53
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Erzurum
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Adana
  9. Aboubakar
  10. Beşiktaş
  11. Burak Yılmaz
  12. Futbol
  13. Negredo
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