Bunun adı ‘Putperestlik’ değil de nedir? Atatürk heykeli etrafındaki tavaf görüntüleri tepki çekti

Sözlükte “bir şeyin çevresinde dönmek, dolaşmak” anlamındaki tavâf kelimesi fıkıh terimi olarak usulüne uygun şekilde Kâbe’nin etrafında dönmeyi ifade eder.

Oysa Samsun’da kendini bilmez bir güruh, Atatürk’ün bronzdan yapılan heykelinin etrafında dönerek tavaf yaptılar. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. “Bunun adı putperestlik değil de nedir? Diye soran vatandaşlar, kendini bilmezlerin yaptığı bu hareketin şirk olduğunu dile getirdiler.

“Putperestlik veya putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır.”

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