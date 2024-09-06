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Gündem Bunu da gördük! ‘Büst temizliği’ görevden aldırdı
Gündem

Bunu da gördük! ‘Büst temizliği’ görevden aldırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 12:14:00 -
Bunu da gördük! ‘Büst temizliği’ görevden aldırdı

Sivas'ta bir belediye çalışanının Mustafa Kemal büstünü temizleme şekli nedeniyle işine son verildiği iddiaları yalanlandı ancak amirlerin görevden alındığı duyuruldu.

Sivas'ta bir belediye çalışanının Mustafa Kemal büstünü temizleme şeklinden dolayı işine son verildiği iddia edilmişti.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sonra açıklama yaptı.

"Personelimizin temizlik çalışmasının, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın aziz hatırasına saygısızlık olarak görülmesini kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullanan Uzun, "ilgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir" dedi. Uzun ayrıca, "Belediyenin temizlik işlerinden sorumlu başkan yardımcısının da yanlış anlamalara sebebiyet veren bu olayların üzerine istifa görevinden affını talep ettiğini" belirtti.

Uzun'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Sivas Kongresinin 105’inci yıldönümü kutlamaları öncesi, Tarihi Kent Meydanımızdaki Atatürk Büstü’nün temizlenmesi çalışmaları esnasında kameralara yansıyan görüntü ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımları üzerine bu tür bir açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 4 Eylül etkinliklerinin bir parçası olan Atatürk Anıtına çelenk sunma törenleri öncesi bahsi geçen bölge büyük bir titizlikle temizlenmiş ve törene hazır hale getirilmiştir.

Ancak tören başlama saatine dakikalar kala Atatürk Büstü’nün üst kısmında oluşan yeni bir leke nedeniyle hızlıca hareket eden temizlik personelimizin hareketleri yanlış anlaşılmaya meydan verecek şekilde basına yansımıştır. Personelimizin temizlik çalışmasının, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın aziz hatırasına saygısızlık olarak görülmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Öte yandan özellikle sosyal medyada çıkan bilgi kirliliğine son vermek ve ilk elden doğru bilgileri sizinle paylaşmak adına belirtmek isterim ki, ilgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Aynı şekilde temizlik işlerinden sorumlu ilgili başkan yardımcımız da, yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren bu olay üzerine sorumluluk almış ve görevinden affını talep etmiştir.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimizde, bu yıl üst düzeyde icra edilen etkinliklere gölge düşürmeyi amaçlayan paylaşım ve açıklamaları kınıyor, bilgimiz dışında üretilen haberlere itibar edilmemesini rica ediyor, siz kıymetli basın mensuplarına ve kamuoyuna saygılarımı sunuyorum."

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Yorumlar

Murat

Guvercinlerin altina bez baglama mudurunuz de istifa ettimi ?

.....

Kimse görevden alınmamış, ...Sivas belediyesi gerekli açıklamayı yaptı...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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