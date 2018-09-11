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Bunlardan ne köy olur, ne kasaba!..

Böyle diyor, böyle düşünüyorsanız; eyvah!..

11 Eylül 2018 Salı 18:31
Bunlardan ne köy olur, ne kasaba!..

Elinizin altındakiler bir servet değerindeki antikalar olabilir. Ana-babanızın kemiklerini sızlatmak da cabası!

Eski eşyalarınızı, hor görüp sakıın atmayın. Koyun bir köşeye belki bir işe yarar. Mesela, mangallar, radyolar, sandalyeler, tahta kutular ya da eski yüzükler, hepsi evinizi süsleyen ayrıntılar olabilir. Hatta çok değerli bile olabilirler. Fakat, şu eski ilaçlar, şu kıyıda köşede kalmış kimyasal maddeler yok mu; durmayın hemen atın!

“Bundan ne köy olur, ne kasaba” dediğiniz pek çok şey yepyeni bir görünüme bürünebilir. Metal gülleri yaprak yaldızla yenileyip ışıltılı hale getirin ve kendi ellerinizle yaptığınız tahta kutulara kulp olarak takın. Takmadığınız eski stras taşlı broş, yüzük gibi takılarınızı ılık deterjanlı suda yıkayarak temizleyin, kadife bir kurdeleye tutturun ve peçete halkası olarak kullanın. Eski kapı kollarını güzelce temizleyin, parlatın ve yeni cilalanmış enli bir tahtaya tutturarak kendinize yepyeni bir askılık yapın.

Mesela dedik ya.. Bunları yaparken yine de uyanık olmalısınız. Bakır, pirinç, sarı, halı, kilim gibi geçmişten kalan eşyalarınız “antika” bile olabilir. Son derece değerlidir de, siz uzmanı olmadığınız için bilmeyebilirsiniz. “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı..” demişler. Yanlış söylemişler, siz aldanmayın! Eskinin değerini bilin.

Evinizde “eski” olup da atmanız gerekenler de var elbette. Kimyasallar!.. İlaçlar!.. Eski piller!.. Etrafta bir yıl ya da daha fazla zamandan beri kullanılmadan duran bir kimyasal ürün varsa hemen atın! Olur da kullanmanız gerekse bile kullanamazsınız çünkü işe yaramayacaktır. Bu tür maddeler genellikle zaman içinde işlerliklerini yitirir.

Klorlu ürünleri, mesela çamaşır suyu, temizleyici, küf çıkarıcı, toz temizleyicileri, amonyaklı ürünlerle mesela bir miktar deterjan bile olsa ayrıca asitleri asla karıştırmamalısınız. Çıkacak zehirli gazlar öldürücü olabilir.

Dikkat: Bu atmanız gerekenleri özenle paketleyip, belediyelerin belirledikleri yerlere bırakmanız veya çöpçülere mahiyetini belirterek vermeniz gerekir. Yoksa evinizden uzaklaştırdığınız zehirlerin çevreyi, kurdu kuşu, çiçeği böceği kırıp geçirmesine yol açarsınız...

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 18:31
  1. antika
  2. eski eşya

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