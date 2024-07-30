Bunlar tam tımarhanelik! Halkın duygularını böyle istismar ediyorlar

Yücel Koç, sokak köpeklerinin yol açtığı tehlikeler ve bu konudaki düzenlemeler hakkında önemli ifadeler kullandı. Koç, sokaklardaki başıboş köpeklerin sadece son iki yılda 47 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olduğunu belirtti. Ayrıca, sokak köpeklerine karşı yapılan düzenlemelerin mama lobisi tarafından manipüle edildiğini ifade eden Koç, bu lobinin finansal çıkarlarını korumak için halkın duygularını istismar ettiğini vurguladı. Yücel Koç, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Mevzuya ‘köpekler de Allah’ın yarattığı bir canlı. Durduk yere öldürülmesinler’ hassasiyetiyle yaklaşana sözüm yok, -ki zaten böyle bir şeye vicdanı olanın rıza göstermesi beklenmez.

Nitekim hiç kimse “Gözünüzün gördüğü bütün hayvanları öldürün” demiyor.

Vatandaşın sadece ‘sokakları güvenli hâle getirin’ talebi var…

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Hükûmetin Meclis’e getirdiği düzenleme de bunu karşılamayı öngörüyor.

Bu da keyif için yapılmıyor…

Sadece son iki yılda kadın, çocuk, 47 vatandaşımız sokaklardaki başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmiş.

Kuduz ve köpeklerin yol açtığı kazalarda ölenler de buna dâhil.

Bunların dışında bir de ölümden dönenler var.

Yine son iki yılda 4.269 köpek saldırısı meydana gelmiş.

Şu rezalet tabloya rağmen birileri diyor ki ‘sokaklardaki köpeklere asla dokunmayın.

Kuduz olsalar bile öldürmeyin, sokaklarda insanlara ve diğer canlılara kuduz yaymaya devam etsinler’.

Hatta “Köpekler öleceğine insanlar ölsün” diye ciyaklamaktalar.

***

Kuş gribi olduğunda, hastalığın tespit edildiği bölgedeki bütün kanatlı hayvanlar toplanıp imha edilir.

Kimsenin bugüne kadar kümeslerden toplanan tavuklar için eylem yaptığını, bunun üzerinden iç savaş tehditleri savurduğunu görmedik.

Mevzu köpekler olunca, -hepsinin kanatlılar gibi toplanıp imha edilmesi söz konusu bile değilken- niye hopluyorlar?

Bir kısmının cevabını MASAK raporu verdi.

Türkiye’de mama lobisinin finansal hacmi 460 milyar liraya yükselmiş.

Köpek eylemlerinde başı çekenler de bu lobinin iş ortakları.

Sözde hayvansever dernekleri, mama firmaları, mama ve hayvan satan petshop’lar, veterinerlik şirketleri bu 460 milyarlık ekosistemden geçinen dörtlü.

Hatta MASAK raporuna göre, o derneklerle mama firmaları arasında üyelik-yöneticilik ilişkileri de bulunuyor.

Petshop’ların bir kısmı, yine bu sözde derneklerin güdümünde.

Öyle bir sistem kurmuşlar ki, güya hayvanlar için topladıkları bağışlar da sokak hayvanları yerine bu şirketlere akıyor.

En çok bağış toplayan 21 derneğin kasasına şu son üç yılda tam 205 milyon lira girmiş.

Dahası, toplanan paraların büyük bölümünün ‘mama’ yerine şahsi hesaplara gittiğini belirlemiş MASAK.

Nasıl tezgâh ama!

***

İşin bu kısmıyla savcılar ilgilenir ama, daha girift bir başka parçası var mevzunun.

Her zamanki gibi; ‘siyasi’ ayak.

İçinde sadece siyasetçiler yok elbet, taşeron örgütçüler de burada.

Onları biliyorsunuz; yeni değil, epeydir bunlarla uğraşıyoruz.

Tanıdığınız yüzler…

Demokrasi derler, darbeleri savunurlar…

Eşitlik derler, dindar düşmanlığını savunurlar…

İnsan hakkı derler, terör örgütlerini savunurlar…

Tarikat-cemaat derler, FETÖ’yü savunurlar…

Özgürlük derler, faşist ideolojileri savunurlar…

Çocukları sapıklardan korumaktan bahsederler, PKK’yı, LGBT’yi savunurlar…

Böyle bir illet!

Şimdi de konuya vicdani hassasiyetle yaklaşan vatandaşların duygularını istismar için, köpeksever olarak çıktılar karşımıza.

***

Tuhaf olan, taciz ve tecavüzcülere, hadım etmekten recme (idam) kadar varan cezalar öngören şeriat hükümlerine karşı çıkan bu güruhun, “Siz önce taciz ve tecavüzcüleri öldürün” argümanına sarılması!

Sanki onu savunan varmış gibi!

Meclis’e bu yönde bir teklif getirilse, ilk karşı çıkanların yine bu ucube Batı değerleri savunucuları olacağı hiç şüphe götürmediği hâlde!

Hukuk sisteminden sosyal hayata bakışına kadar, Batı’ya deli gibi hayran, hatta emir eri gibi hizmet etmeye razı bu bukalemunların, iş saldırgan köpeklerle mücadeleye gelince Batı değerlerine burun kıvırmasına ne demeli?

Terörde, LGBT sapkınlığı gibi türlü ahlaksızlıkta, hatta gayriresmî rakamlara göre çoğu kadın ve çocuk 200 bine yakın sivilin katledildiği Gazze soykırımında Batı politikalarına çanak tutanlar, ne hikmetse konu sokak köpeklerine gelince yan çizdi!

***

Sadece Batı mı?

İşim gereği çok yer gördüm.

Son bir ayda bile üç kıta, dört ülke gezdim.

Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya; hiçbir yerde bırakın sürü hâlinde dolaşmayı, başıboş gezen bir tek köpek görmedim, kediye bile nadir denk geldim.

O zaman soru şu;

Dünya bu işi bilmiyor, bir tek biz miyiz normal olan?

Hele ki Meclis’te yüzlerini gördüğümüz köpek istismarcıları aynı zamanda terör savunucuları yahut bu konudan ciddi rant elde eden asalaklar ise!

Eli silahlı teröristlerin bebek, kadın, çocuk ayırt etmeksizin sivil katletmesine ses çıkarmayanların, hatta bunları sandıkta oyla ödüllendirenlerin, sokaklarda köpeklerin çocukları parçalamasını kabul edilebilir bulmasından daha doğal ne var!

Kendi ülkesinin çocuklarının köpeklerin dişleri arasında, teröristlerin kalleş saldırılarında ölmesine, sakat kalmasına itirazı olmayan bu güruhun, Gazze’de masumların soykırıma uğramasına ses etmesi zaten beklenmez.

Daha önce başka bahanelerde olduğu gibi, bu defa da saldırgan köpekler üzerinden gürültü çıkararak, tehditler savurarak geri adım attırabileceklerini zannediyorlar.

Şunu bilin ki; biz, size rağmen bir tek çocuğumuzun dahi saldırgan köpek sürüleri yüzünden ölmesine, bütün hayatını etkileyecek şekilde yaralanmasına göz yummayacağız, sessiz kalmayacağız.

Tıpkı yaptığınız güzellemelere rağmen, eli silahlı terör örgütleri ve onlara siyasi uşaklık edenlere karşı susmadığımız gibi.

Medeni hiçbir insan, masumları bombalarla, silahlarla öldüren terörist sürülerini de savunmaz, kadınların-çocukların vahşileşmiş köpek sürüleri tarafından sokaklarda parçalanmasına da rıza göstermez.

Aksini savunan, insan olamaz.

Varsa da onun yeri Meclis değil, tımarhanedir.”